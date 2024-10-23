Россиянка Шнайдер вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Токио
Российская спортсменка Диана Шнайдер обыграла представительницу Болгарии Викторию Томову и вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио.
Шнайдер обыграла соперницу в двух сетах. Матч завершился со счетом 6:2, 6:2 в пользу 20-летней россиянки.
В четвертьфинале Диана Шнайдер встретится с победительницей матча между теннисисткой из Японии Саякой Исии и спортсменкой из Турции Зейнеп Сонмез.
Между тем россиянин Даниил Медведев квалифицировался на Итоговый чемпионат Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 2024 года, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru