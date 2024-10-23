Россиянка Шнайдер вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Токио

Российская спортсменка Диана Шнайдер обыграла представительницу Болгарии Викторию Томову и вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио.

Шнайдер обыграла соперницу в двух сетах. Матч завершился со счетом 6:2, 6:2 в пользу 20-летней россиянки.

В четвертьфинале Диана Шнайдер встретится с победительницей матча между теннисисткой из Японии Саякой Исии и спортсменкой из Турции Зейнеп Сонмез.

Между тем россиянин Даниил Медведев квалифицировался на Итоговый чемпионат Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 2024 года, пишет RT.

