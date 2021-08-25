Россиянка Шабалина установила рекорд на Паралимпиаде в Токио

Россиянка Валерия Шабалина установила рекорд, выиграв на Паралимпиаде-2020 в Токио квалификационный заплыв баттерфляем на дистанции 100 метров.

26-летней уроженке Челябинска удалось преодолеть эту дистанцию за 1:05.37, что стало рекордом для Паралимпиад. Финальный заплыв, в ходе которого будут разыграны медали, пройдет 25 августа.

Паралимпийские Игры проходит в Японии с 24 августа по 5 сентября. В них участвуют спортсмены с инвалидностью.

Россию представляют 242 спортсмена, которым пока не удалось завоевать медали.

На данный момент лидером по количеству золотых медалей является Австралия (2 медали), по общему количеству наград – Великобритания (3 медали, в том числе 1 золотая и 2 серебряные).

