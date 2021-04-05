Россиянка Ольга Тё завоевала серебро на Чемпионате Европы по тяжёлой атлетике

Россиянка Ольга Тё завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по тяжёлой атлетике в весовой категории до 59 килограммов. В сумме она показала результат 210 кг – взяв 95 кг в рывке и 115 кг в толчке.

Интересно, что Те единственная среди участниц поднял штангу в 95 кг с первой попытки. Победила в этой весовой категории представительница сборной Азербайджана Боянка Костова - 211 кг (95+116). Бронза досталась Доре Чакунте из Франции - 210 кг (95+115).

Европейской первенство проходит в столице России во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Соревнования завершатся 11 апреля.



