Россиянка Ольга Тё завоевала серебро на Чемпионате Европы по тяжёлой атлетике
Россиянка Ольга Тё завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по тяжёлой атлетике в весовой категории до 59 килограммов. В сумме она показала результат 210 кг – взяв 95 кг в рывке и 115 кг в толчке.
Интересно, что Те единственная среди участниц поднял штангу в 95 кг с первой попытки. Победила в этой весовой категории представительница сборной Азербайджана Боянка Костова - 211 кг (95+116). Бронза досталась Доре Чакунте из Франции - 210 кг (95+115).
Европейской первенство проходит в столице России во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Соревнования завершатся 11 апреля.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 646 / сут.
Умерли
101 тыс.+343 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+7 052 / сут.
- Россиянка Ольга Тё завоевала серебро на Чемпионате Европы по тяжёлой атлетике
- Три свидетеля по делу Ефремова предстанут перед судом за дачу ложных показаний
- «Зенит» обыграл «Химки» в чемпионате России по футболу
- Навальный пожаловался на высокую температуру и сильный кашель
- Премьер Великобритании объявил о смягчении ограничений из-за коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru