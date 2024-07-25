Россиянка Мария Шарапова вошла в тройку лучших теннисисток ХХI века

Составляя рейтинг, американский спортивный телеканал принял в расчет 36 титулов WTA, завоеванных Шараповой, пять из которых—турниры Большого шлема. Выше россиянки разместились лишь две представительницы США – сестры Уильямс. Серена возглавила список, а Винус расположилась на второй строчке.

В первую пятерку также вошли Ига Швентек, Жюстин Энен и Ким Клейстерс.

Ранее Мария Шарапова сообщила о рождении сына, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



