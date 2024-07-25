Россиянка Мария Шарапова вошла в тройку лучших теннисисток ХХI века
25 июля 202413:44
Россиянка Мария Шарапова вошла в тройку лучших теннисисток ХХI века по версии ESPN.
Составляя рейтинг, американский спортивный телеканал принял в расчет 36 титулов WTA, завоеванных Шараповой, пять из которых—турниры Большого шлема. Выше россиянки разместились лишь две представительницы США – сестры Уильямс. Серена возглавила список, а Винус расположилась на второй строчке.
В первую пятерку также вошли Ига Швентек, Жюстин Энен и Ким Клейстерс.
Ранее Мария Шарапова сообщила о рождении сына, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru