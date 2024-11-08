Россиянка Лоткова стала первой в истории чемпионкой мира по боевому самбо

Представительница России Вера Лоткова выиграла золотую награду чемпионата мира по самбо в боевом разряде. Соревнования проходят в столице Казахстана Астане.

В финальном поединке в весовой категории до 54 кг спортсменка из Чувашии оказалась сильнее Гульсевар Ураковой из Узбекистана. Боевое самбо среди женщин впервые включено в программу мирового первенства. Таким образом, россиянка стала первой в истории победительницей чемпионата мира в этой категории.

В программу соревнований в Астане также впервые вошло самбо слепых. Чемпионат мира в Казахстане проходит с 8 по 10 ноября. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», российские борцы соревнуются в нейтральном статусе - под флагом Международной федерации самбо.

