Россиянка Костенюк признана шахматисткой года

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) признала российского гроссмейстра Александру Костенюк лучшей шахматистки 2021 года. Сообщение опубликовано на сайте Федерации шахмат России.

Костенюк получила награду в Ченнаи (Индия), где проходил конгресс федерации. Отмечается, что женские индивидуальные награды вручались впервые в истории ФИДЕ.

Костенюк в 2021 годы выиграла Кубок мира по шахматам среди женщин, стала чемпионкой мира по быстрым шахматам и взяла второе место на ЧМ по блицу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Шахматы
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