Россиянка Касаткина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Токио

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла спортсменку из США Маккартни Кесслер и вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Токио.

Касаткина обошла американскую соперницу в матче второго круга со счетом 3:6, 6:3, 6:1.

На следующем этапе 27-летняя россиянка встретится на корте с еще одной представительницей США Софьей Кенин.

Между тем российский теннисист Андрей Рублев прошел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Базеле, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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