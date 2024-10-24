Россиянка Касаткина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Токио
24 октября 202410:39
Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла спортсменку из США Маккартни Кесслер и вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Токио.
Касаткина обошла американскую соперницу в матче второго круга со счетом 3:6, 6:3, 6:1.
На следующем этапе 27-летняя россиянка встретится на корте с еще одной представительницей США Софьей Кенин.
Между тем российский теннисист Андрей Рублев прошел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Базеле, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru