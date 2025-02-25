Россиянка Калинская снялась с турнира WTA в Мексике

Российская спортсменка Анна Калинская из-за болезни пропустит турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканской Мериде, сообщается на сайте турнира.

Ранее россиянка получила специальное приглашение (wild card) на соревнования.

Место Калинской в турнирной сетке заняла теннисистка из Хорватии Донна Векич.

Анне Калинской 26 лет, спортсменка занимает 34 место в рейтинге WTA.

Ранее россиянин Даниил Медведев снялся с турнира ATP 500 в Дохе, теннисист перенес пищевое отравление, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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