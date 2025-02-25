Россиянка Калинская снялась с турнира WTA в Мексике
25 февраля 202507:59
Российская спортсменка Анна Калинская из-за болезни пропустит турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканской Мериде, сообщается на сайте турнира.
Ранее россиянка получила специальное приглашение (wild card) на соревнования.
Место Калинской в турнирной сетке заняла теннисистка из Хорватии Донна Векич.
Анне Калинской 26 лет, спортсменка занимает 34 место в рейтинге WTA.
Ранее россиянин Даниил Медведев снялся с турнира ATP 500 в Дохе, теннисист перенес пищевое отравление, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru