Россиянка Дадашева завоевала бронзу чемпионата Европы по борьбе
Россиянка Милана Дадашева завоевала бронзу чемпионата Европы по борьбе, одержав победу над украинкой Оксаной Ливач.
Турнир проходит в Бухаресте. Поединок россиянки и украинки завершился со счетом 17:15 в пользу 28-летней Дадашевой. Спортсменка стала трехкратным бронзовым призером европейских первенств, пишет RT. После поражения Ливач расплакалась и не пожала руку сопернице.
Золото чемпионата завоевала азербайджанка Мария Стадник, серебряную медаль получила турчанка Эвин Демирхан, еще одну бронзу взяла представительница Болгарии Миглена Селишка.
Ранее стало известно, что россиянка Наталья Фролова завоевала золотую и серебряную медали на соревнованиях по зимнему плаванию «Кубок СНГ» в Минске, пишет Ura.ru.
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