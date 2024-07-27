Россиянка Андреева завоевала первый в карьере титул WTA
27 июля 202403:55
Российская спортсменка Мирра Андреева одержала победу над соотечественницей Элиной Аванесян в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Румынии.
Матч завершился со счетом 5:7, 7:5, 4:0 в пользу 17-летней Андреевой. Аванесян отказалась продолжать борьбу в третьем сете.
Мирра Андреева завоевала свой первый титул под эгидой WTA. Теннисистка занимает 32-е место в рейтинге организации, ее соперница — 76-е место.
Ранее стало известно, что Андреева примет участие в Олимпийских играх в Париже, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru