Россиянка Андреева завоевала первый в карьере титул WTA

Российская спортсменка Мирра Андреева одержала победу над соотечественницей Элиной Аванесян в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Румынии.

Матч завершился со счетом 5:7, 7:5, 4:0 в пользу 17-летней Андреевой. Аванесян отказалась продолжать борьбу в третьем сете.

Мирра Андреева завоевала свой первый титул под эгидой WTA. Теннисистка занимает 32-е место в рейтинге организации, ее соперница — 76-е место.

Ранее стало известно, что Андреева примет участие в Олимпийских играх в Париже, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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