Россиянин установил рекорд по подледному плаванию

Российский фридайвер смог установить мировой рекорд, проплыв подо льдом 180 метров на одном дыхании за 2 минуты 40 секунд. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает телеканал «МИР 24».

«Подо льдом я не так много нырял. Тренировался зимой, несколько раз сюда приезжали, практиковались», - заявил он.

На счету Алексея Молчанова титулы 14-кратного чемпиона мира по фридайвингу и 18 мировых рекордов.

Отмечается, что подледное плавание является одной из самых сложных дисциплин дайвинга. Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году, когда французский дайвер смог одолеть 175 метров подо льдом.

