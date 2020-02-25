Россиянин установил рекорд по подледному плаванию
Российский фридайвер смог установить мировой рекорд, проплыв подо льдом 180 метров на одном дыхании за 2 минуты 40 секунд. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает телеканал «МИР 24».
«Подо льдом я не так много нырял. Тренировался зимой, несколько раз сюда приезжали, практиковались», - заявил он.
На счету Алексея Молчанова титулы 14-кратного чемпиона мира по фридайвингу и 18 мировых рекордов.
Отмечается, что подледное плавание является одной из самых сложных дисциплин дайвинга. Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году, когда французский дайвер смог одолеть 175 метров подо льдом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Подмосковье проснулись клещи
- В России найден очередной полковник-миллиардер
- Россиянам посоветовали воздержаться от поездок на север Италии
- Минфин рассчитывает на ставку по ипотеке ниже 8% к концу 2020 года
- В Рабочей группе заявили, что преамбула Конституции останется без изменений