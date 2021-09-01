Россиянин установил мировой рекорд на Паралимпиаде в Токио

Российский легкоатлет Андрей Вдовин на Паралимпиаде в Токио побил мировой рекорд в беге на 400 метров. Он пробежал эту дистанцию за 49,34 секунды. Примечательно, что предыдущее лучшее мировое достижение в этом виде легкоатлетической программы принадлежало также Вдовину. В ноябре 2019 года он пробежал 400 метров за 50,45 секунды.

Второе место на Паралимпиаде в Токио занял американец Ник Мэйхью, третье место у еще одного россиянина - Чермена Кобесова.

