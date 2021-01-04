Россиянин Сотников выиграл второй этап ралли «Дакар 2021» в зачёте грузовиков
Пилот российской команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников стал лучшим на втором этапе ралли «Дакар 2021» в зачёте грузовиков, сообщает пресс-служба марафона.
Протяжённость второго спецучастка гонки, которая проходит в Саудовской Аравии, составила 457 км. Экипаж Сотникова проехал дистанцию за 4 часа 37 минут 44 секунды. Вторым финишировал ещё один представитель российской команды Айрат Мардеев, а третьим стал белорус Сергей Вязович.
В общем зачёте после двух этапов лидирует Сотников, Вязович на втором месте, а россиянин Антон Шибалов замыкает ТОП-3.
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