Россиянин Смоляр выиграл гонку молодежного Еврокубка Формула Рено
Российский гонщик смог удержать лидерство в заезде в условиях дождя.
Пилот программы SMP Racing Александр Смоляр в минувшее воскресенье, 6 октября, выиграл заезд на престижном молодежном Еврокубка Формулы Рено, один из этапов которого завершился в ФРГ.
По итогам квалификации российский пилот получил право стартовать со второй позиции стартовой решетки. В условиях дождя россиянин смог обогнать лидера заезда и удерживать позицию до самого конца, таким образом, он пересек финишную черту первым.
Для Смоляра это уже третья победа в сезоне, по итогам девяти этапов чемпионата он занимает третье место в абсолютном зачете, отставая от лидера на 50 очков.
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