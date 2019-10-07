Россиянин Смоляр выиграл гонку молодежного Еврокубка Формула Рено

7 октября 201910:52

Российский гонщик смог удержать лидерство в заезде в условиях дождя.

Пилот программы SMP Racing Александр Смоляр в минувшее воскресенье, 6 октября, выиграл заезд на престижном молодежном Еврокубка Формулы Рено, один из этапов которого завершился в ФРГ.

По итогам квалификации российский пилот получил право стартовать со второй позиции стартовой решетки. В условиях дождя россиянин смог обогнать лидера заезда и удерживать позицию до самого конца, таким образом, он пересек финишную черту первым.

Для Смоляра это уже третья победа в сезоне, по итогам девяти этапов чемпионата он занимает третье место в абсолютном зачете, отставая от лидера на 50 очков.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: Формула Рено
ТЕГИ:АвтогонкиГерманияСпорт

Горячие новости

Все новости

партнеры