Россиянин Смоляр выиграл гонку молодежного Еврокубка Формула Рено

Пилот программы SMP Racing Александр Смоляр в минувшее воскресенье, 6 октября, выиграл заезд на престижном молодежном Еврокубка Формулы Рено, один из этапов которого завершился в ФРГ.

По итогам квалификации российский пилот получил право стартовать со второй позиции стартовой решетки. В условиях дождя россиянин смог обогнать лидера заезда и удерживать позицию до самого конца, таким образом, он пересек финишную черту первым.

Для Смоляра это уже третья победа в сезоне, по итогам девяти этапов чемпионата он занимает третье место в абсолютном зачете, отставая от лидера на 50 очков.

