Россиянин Рублёв вышел в полуфинал турнира АТР Masters в Шанхае
Россиянин Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов профессионалов серии Masters в китайском Шанхае. В одной четвёртой он легко прошёл представителя Франции Уго Умбера. Матч завершился в двух сетах со счётом 6:2, 6:3.
В рейтинге АТР россиянин сейчас идёт на седьмом место, Умбер занимает 34 строчку. Рублёв посеян в Шанхае под пятым номером. За выход в финал он поборется с болгарским теннисистом Григором Димитровым (18 номер посева и 19 в рейтинге АТР).
Призовой фонд турнира в Шанхае на покрытии «хард» составляет 8,8 миллиона долларов. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», серия Masters ATP объединяет девять ежегодных соревнований. Это вторая по престижности серия после Большого шлема.
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