Даниил Медведев отказался от участия в турнире ATP 500 в Роттердаме

По словам спортсмена, он ещё не восстановился и не готов к соревнованиям.

«Я только что вернулся из Австралии и не готов соревноваться. Роттердам — одна из моих любимых остановок в Туре... Я намерен вернуться сюда в будущем», — подчеркнул россиянин.

Кроме Медведева, от участия отказался итальянец Янник Синнер. В место них в основной сетке выступят Энди Маррей и Жо-Уилфрид Тсонга.

Ранее Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису 2022 года, сообщает RT. Матч, который длился почти пять с половиной часов, завершился со счётом 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5 в пользу испанского теннисиста.

