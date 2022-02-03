Даниил Медведев отказался от участия в турнире ATP 500 в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев принял решение сняться с турнира категории ATP 500, который пройдёт Роттердаме (Нидерланды) с 7 по 13 февраля, сообщает пресс-служба ATP.

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По словам спортсмена, он ещё не восстановился и не готов к соревнованиям.

«Я только что вернулся из Австралии и не готов соревноваться. Роттердам — одна из моих любимых остановок в Туре... Я намерен вернуться сюда в будущем», — подчеркнул россиянин.

Кроме Медведева, от участия отказался итальянец Янник Синнер. В место них в основной сетке выступят Энди Маррей и Жо-Уилфрид Тсонга.

Ранее Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису 2022 года, сообщает RT. Матч, который длился почти пять с половиной часов, завершился со счётом 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5 в пользу испанского теннисиста.

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ФОТО: РИА Новости
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