Россиянин Плешивцев вышел в финал юниорского парного Australian Open

Представитель России Егор Плешивцев вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном юниорском разряде. Вместе с сербом Огненом Миличем они обыграли в 1/2 финала первую сеяную на турнире юниорскую пару Оливер Бондинг (Великобритания) - Джаггер Лич (США). Встреча завершилась через тай-брейк – 7:5, 5:7, 10:7.

Всем участникам полуфинального матча по 17 лет. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Джаггер Лич – сын бывшей первой ракетки мира Линдсей Дэвенпорт.

Егор Плешивцев сейчас занимает 34 строчку в юниорском рейтинге. Его напарник Милич – 41. Их соперники по финалу определяться позднее.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/rustennisRTF
ТЕГИ:СпортАвстралияТеннис

Горячие новости

Все новости

партнеры