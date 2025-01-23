Россиянин Плешивцев вышел в финал юниорского парного Australian Open
Представитель России Егор Плешивцев вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном юниорском разряде. Вместе с сербом Огненом Миличем они обыграли в 1/2 финала первую сеяную на турнире юниорскую пару Оливер Бондинг (Великобритания) - Джаггер Лич (США). Встреча завершилась через тай-брейк – 7:5, 5:7, 10:7.
Всем участникам полуфинального матча по 17 лет. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Джаггер Лич – сын бывшей первой ракетки мира Линдсей Дэвенпорт.
Егор Плешивцев сейчас занимает 34 строчку в юниорском рейтинге. Его напарник Милич – 41. Их соперники по финалу определяться позднее.
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