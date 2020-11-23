Россиянин Медведев впервые за 11 лет выиграл итоговый турнир ATP
22 ноября российский теннисист Даниил Медведев обыграл австрийца Доминика Тима и стал победителем итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает Lenta.ru.
Прошедшая в Лондоне встреча продлилась три сета и завершилась в пользу Медведева (4:6, 7:6, 6:4). Спортсмен стал первым россиянином, выигравшим турнир за 11 лет. В 2009 году победителем турнира ATP стал Николай Давыденко.
Тем временем, Медведев раскрыл дальнейшие планы. «Теперь у меня есть время провести хорошую предсезонную подготовку и отдохнуть, скорее всего, дома в Монако», - сказал теннисист.
Финальный турнир ATP — ежегодный теннисный турнир среди мужчин, завершающий профессиональный сезон.
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