Россиянин Медведев впервые за 11 лет выиграл итоговый турнир ATP

22 ноября российский теннисист Даниил Медведев обыграл австрийца Доминика Тима и стал победителем итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает Lenta.ru.

Прошедшая в Лондоне встреча продлилась три сета и завершилась в пользу Медведева (4:6, 7:6, 6:4). Спортсмен стал первым россиянином, выигравшим турнир за 11 лет. В 2009 году победителем турнира ATP стал Николай Давыденко.

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Тем временем, Медведев раскрыл дальнейшие планы. «Теперь у меня есть время провести хорошую предсезонную подготовку и отдохнуть, скорее всего, дома в Монако», - сказал теннисист.

Финальный турнир ATP — ежегодный теннисный турнир среди мужчин, завершающий профессиональный сезон.

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ФОТО: pixabay.com
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