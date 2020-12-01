Россиянин Мазепин стал гонщиком команды «Формулы-1»
Автогонщик Никита Мазепин встал ещё одним российским автогонщиком, который будет выступать в классе машин «Формула-1». Он подписал контракт с «Хаас», информирует пресс-служба команды.
Мазепин начнет выступление на чемпионате мира в высшем классе со следующего сезона. Точный срок не называется. Действующие пилоты «Хааса» Ромен Грожан и Кевин Магнуссен не продлили контракты и уйдут из «конюшни» после завершения текущего сезона.
Напарником 21-летнего россиянина, по сведениям СМИ, может стать немец Мик Шумахер - сын легендарного семикратного чемпиона «Формулы-1» Микаэля Шумахера.
Никита Мазепин назвал «мечтой всей жизни» участие в чемпионате «Формулы-1». Сейчас он выступает в «Формуле-2» за команду Hitech GP. После 11 этапов российский гонщик идёт на третьем месте в общем зачете, отмечает RT.
Никита – сын российского предпринимателя белорусского происхождения Дмитрия Мазепина - основного владельца и председателя совета директоров Объединённой химической компании «Уралхим».
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