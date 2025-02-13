Россиянин Лысцов стал игроком португальской «Боавишты»

Российский футболист Виталий Лысцов подписал контракт с португальским клубом «Боавишта». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с 29-летним защитником рассчитано до июня 2025 года.

Виталий Лысцов - воспитанник столичного «Локомотива». Футболист играл за российские клубы «Ахмат», «Химки», «Крылья Советов» и португальские «Тондела» и «Униан Лейрия».

Между тем петербургский «Зенит» подписал контракт с сербским защитником Огненом Мимовичем, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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