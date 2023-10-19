Россиянин Карацев вышел в 1/4 теннисного турнира в Токио
Россиянин Аслан Карацев вышел в одну четвёртую турнира АТР 500 Ассоциации теннисистов-профессионалов в Токио. Во втором круге он довольно легко прошёл представителя Китая Чжан Чжичжэня.
Матч завершился в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. В 1/4 россиянину предстоит сразиться с австралийским теннисистом Алексом Де Минауром (четвертым номером посева). 30-летний Карацев занимает сейчас 50 место в рейтинге ATP.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», призовой фонд турнира в Токио на покрытии «хард» составляет более 1,85 миллиона долларов. Из российских теннисистов эти соревнования выигрывал Даниил Медведев в 2018 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru