Россиянин Карацев вышел в 1/4 теннисного турнира в Токио

Россиянин Аслан Карацев вышел в одну четвёртую турнира АТР 500 Ассоциации теннисистов-профессионалов в Токио. Во втором круге он довольно легко прошёл представителя Китая Чжан Чжичжэня.

Матч завершился в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. В 1/4 россиянину предстоит сразиться с австралийским теннисистом Алексом Де Минауром (четвертым номером посева). 30-летний Карацев занимает сейчас 50 место в рейтинге ATP.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», призовой фонд турнира в Токио на покрытии «хард» составляет более 1,85 миллиона долларов. Из российских теннисистов эти соревнования выигрывал Даниил Медведев в 2018 году.

