Российский боксер Бижамов завоевал серебро на чемпионате мира

Российский боксер Джамбулат Бижамов стал серебряным призером чемпионате мира, который проходит в Белграде.

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В финале он уступил представителю Кубы Эрнандесу Йоэнлису. Спортсмены выступали в весе до 75 кг.

Соревнования проходят в 13 весовых категориях. Для чемпионов предусмотрен денежный приз в размере $100 тысяч, для серебряных призеров - $50 тысяч, для бронзовых - $25 тысяч.

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ФОТО: pixabay.com
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