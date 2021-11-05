Российский боксер Бижамов завоевал серебро на чемпионате мира
5 ноября 202122:04
Российский боксер Джамбулат Бижамов стал серебряным призером чемпионате мира, который проходит в Белграде.
В финале он уступил представителю Кубы Эрнандесу Йоэнлису. Спортсмены выступали в весе до 75 кг.
Соревнования проходят в 13 весовых категориях. Для чемпионов предусмотрен денежный приз в размере $100 тысяч, для серебряных призеров - $50 тысяч, для бронзовых - $25 тысяч.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru