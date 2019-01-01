Спорт
В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии, второе место занимает команда Китая, третье - сборная США . Российская команда находится на пятом месте. Всемирная летняя Универсиада завершится 14 июля, передает ТАСС.
Россияне завоевали еще пять наград на Универсиаде в Италии
8 июля23:25
Российские спортсмены завоевали пять наград - золотую, две серебряные и две бронзовые - в пятый медальный день на Всемирной летней Универсиаде в Италии. Соревнования проходят в Неаполе.
В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии, второе место занимает команда Китая, третье - сборная США . Российская команда находится на пятом месте. Всемирная летняя Универсиада завершится 14 июля, передает ТАСС.
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ФОТО: flickr.com // Волга Конверс
ТЕГИ:Универсиада-2019
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