Спорт

Россияне завоевали еще пять наград на Универсиаде в Италии

8 июля23:25

Российские спортсмены завоевали пять наград - золотую, две серебряные и две бронзовые - в пятый медальный день на Всемирной летней Универсиаде в Италии. Соревнования проходят в Неаполе.

В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии, второе место занимает команда Китая, третье - сборная США . Российская команда находится на пятом месте. Всемирная летняя Универсиада завершится 14 июля, передает ТАСС.

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ФОТО: flickr.com // Волга Конверс
ТЕГИ:Универсиада-2019