Спорт
На втором месте по медалям - сборная Белоруссии, на третьем - команда Грузии, передает ТАСС.
Россияне завоевали еще пять наград на Европейских играх
25 июня21:32
Российские спортсмены в четвертый медальный день Европейских игр в Минске завоевали пять наград - две золотые, серебряную и две бронзовые медали.
На данный момент на счету сборной России 24 золотые, 13 серебряных и 16 бронзовых наград.
На втором месте по медалям - сборная Белоруссии, на третьем - команда Грузии, передает ТАСС.
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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Минск