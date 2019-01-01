Россияне завоевали еще пять наград на Европейских играх

Российские спортсмены в четвертый медальный день Европейских игр в Минске завоевали пять наград - две золотые, серебряную и две бронзовые медали.

На данный момент на счету сборной России 24 золотые, 13 серебряных и 16 бронзовых наград.

На втором месте по медалям - сборная Белоруссии, на третьем - команда Грузии, передает ТАСС.

