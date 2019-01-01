Россияне обыграли сборную Кипра

Футболисты сборной России одержали победу над командой Кипра со счетом 1:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Гол на 38-й минуте забил Алексей Ионов.

В группе I после четырех туров у Бельгии 12 очков. На втором месте идет Россия – 9 баллов. По 6 очков набрали Казахстан и Шотландия, 3 очка на счету Кипра, 0 – у Сан-Марино.

