Спорт
В группе I после четырех туров у Бельгии 12 очков. На втором месте идет Россия – 9 баллов. По 6 очков набрали Казахстан и Шотландия, 3 очка на счету Кипра, 0 – у Сан-Марино.
Россияне обыграли сборную Кипра
11 июня23:55
Футболисты сборной России одержали победу над командой Кипра со счетом 1:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.
Гол на 38-й минуте забил Алексей Ионов.
В группе I после четырех туров у Бельгии 12 очков. На втором месте идет Россия – 9 баллов. По 6 очков набрали Казахстан и Шотландия, 3 очка на счету Кипра, 0 – у Сан-Марино.
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ТЕГИ:Футбол