Россия уступила Словакии в отборочном матче на ЧМ-2022
Сборная России по футболу проиграла сборной Словакии в отборочном матче чемпионата мира, который состоится в 2022 году.
По результатам второго тайма счет составил 1:2 в пользу футболистов из Словакии. Встреча проходила в городе Трнава.
Решающий гол забил на 74-й минуте бывший полузащитник "Зенита" Роберт Мак. Вратарь российской сборной Антон Шунин не смог отразить удар. Единственный мяч с российской стороны забил Марио Фернандес на 71-й минуте игры.
В рамках отборочного турнира сборная России должна встретиться с командой Хорватии. Матч запланирован на 1 сентября, его проведут на территории РФ.
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