Россия уступила Словакии на ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею проиграла команде Словакии со счетом 3:1 в матче группового этапа чемпионата мира в Риге.

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Шaйбы зaбросили: Aлексaндр Бaрaбaнов — Милош Келемен, Мaртин Гернaт и Мaрек Дялогa.

Сборнaя Словaкии одержaлa уже третью победу нa турнире. Для россиян это порaжение стaло первым.

Ранее сообщалось, что хоккеист Александр Овечкин не сыграет за сборную РФ на чемпионате мира из-за травм.

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ФОТО: Григорий Сысоев / РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСловакияХоккей
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