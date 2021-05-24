Овечкин не сыграет за сборную России на ЧМ по хоккею из-за травм
Хоккеист Александр Овечкин не сыграет за сборную РФ на чемпионате мира из-за травм, сообщила Федерация хоккея России.
Овечкин получил большое количество травм во время выступлений за «Вашингтон Кэпиталз» в НХЛ, сообщила Газета.ру. При этом его одноклубники Илья Самсонов и Дмитрий Орлов будут защищать цвета сборной на ЧМ в Риге, рассказали в Федерации хоккея.
Сборная России по хоккею провела уже два матча на чемпионате мира, обыграв Чехию и Великобританию со счетом 4:3 и 7:1 соответственно. Следующий матч состоится 24 мая против сборной Словакии, пишут «Известия».
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