Определены соперники РФ в групповом этапе Лиги наций

Российская сборная по футболу в групповом этапе Лиги наций сыграет с Исландией, Израилем и Албанией. Об этом сообщается в официальном аккаунте сборной РФ в Twitter.

Первые матчи состоятся в июне следующего года.

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Фото: facebook.com/TeamRussia
ТЕГИ:Лига НацийФутбол
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