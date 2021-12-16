Определены соперники РФ в групповом этапе Лиги наций
16 декабря 202120:58
Российская сборная по футболу в групповом этапе Лиги наций сыграет с Исландией, Израилем и Албанией. Об этом сообщается в официальном аккаунте сборной РФ в Twitter.
Исландия, Израиль и Албания – соперники сборной России на групповом этапе Лиги Наций!#НашиПарни #NationsLeague pic.twitter.com/J0ibuK6NMf— Сборная России (@TeamRussia) December 16, 2021
Первые матчи состоятся в июне следующего года.
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16 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru