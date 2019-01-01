Спорт
Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.
Россия сохраняет лидерство на Европейских играх
27 июня22:35
Россияне продолжают удерживать лидерство в медальном зачете Европейских игр, передает ТАСС.
27 июня сборная России завоевала девять наград: четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые.
Всего на счету сборной России 32 золотые, 16 серебряных и 24 бронзовые награды. Второе место в общекомандном зачете занимает сборная Белоруссии, третье - команда Италии.
Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Минск