Россия снова в первой десятке рейтинга Кубка Федерации по теннису
Сборная России по теннису сумела вернуться в первую десятку рейтинга Кубка Федераций. Список был обновлён накануне по результатам прошедших турниров. Россияне взяли верх над командой Румынии в рамках квалификационного этапа. Встреча завершилась с общим счётом 3-2 в пользу россиян.
В результате, отечественная сборная занимает сейчас седьмую позицию в рейтинге. Улучшили своё положение также ещё три сборные - на второе место поднялась команда Австралии, Германия стала шестой, Словакия — десятой, отмечает Газета.ру.
Первую строчу по-прежнему занимает Франция, США – третьи, далее идут сборные Чехии и Белоруссии. Восьмые – румыны, девятые – испанцы.
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