Россия програла Хорватии
14 ноября 202119:00
Сборная России уступила Хорватии в матче отбора на ЧМ-2022 со счетом 0:1.
Единственный мяч в игре в свои же ворота забил Фёдор Кудряшов.
Теперь российская сборная сыграет в стыковых матчах.
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14 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru