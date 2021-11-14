Россия програла Хорватии

Сборная России уступила Хорватии в матче отбора на ЧМ-2022 со счетом 0:1.

Единственный мяч в игре в свои же ворота забил Фёдор Кудряшов.

Теперь российская сборная сыграет в стыковых матчах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХорватияСборная РоссииСборная России По Футболу
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