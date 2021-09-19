Захарова впервые сыграла в баскетбол ради благотворительности

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сыграла в баскетбол.

Представитель МИД Мария Захарова гордится своими российскими платьями

В своем Telegram-канале она написала, что впервые вышла на баскетбольную площадку. «Знала, что есть мяч и корзины. Больше не знала ничего», — написала Захарова. По ее словам, игра была благотворительной. Мероприятие прошло с целью сбора средств для детей с детским церебральным параличом.

Как сообщалось, платья и костюмы официального представителя МИД РФ Марии Захаровой пошиты в России, и она этим фактом очень гордится.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:БаскетболМИД РФМария Захарова
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