Россия одержала четвертую победу подряд в рамках ЧЕ по волейболу
16 сентября21:59
Мужская российская сборная по волейболу обыграла сборную Финляндии в матче 4-го тура группового этапа чемпионата Европы.
Как сообщает Матч ТВ, встреча закончилась со счетом 3:о. Результаты трех сетов составили 25:17, 26:24, 25:22.
По итогам четырех матчей, сборная России стала лидером группу С. На счету у сборной 12 очков. Ранее россияне обыграли сборные Турции, Белоруссии и Македонии.
Финальную встречу группового этапа Россия проведет со Словенией. Матч состоится 18 сентября.
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ФОТО: РИА Новости//Дмитрий Мухаметкулов
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