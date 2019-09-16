Россия одержала четвертую победу подряд в рамках ЧЕ по волейболу

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Следующий трехсторонний саммит по Сирии состоится в Тегеране

Захарова прокомментировала информацию о слежке российских дипломатов за ФБР

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По итогам четырех матчей, сборная России стала лидером группу С. На счету у сборной 12 очков. Ранее россияне обыграли сборные Турции, Белоруссии и Македонии.

Как сообщает Матч ТВ, встреча закончилась со счетом 3:о. Результаты трех сетов составили 25:17, 26:24, 25:22.

Мужская российская сборная по волейболу обыграла сборную Финляндии в матче 4-го тура группового этапа чемпионата Европы.

Новый шаг в российско-белорусской интеграции Пресс-секретарь президента РБ: независимость – это свято! С.Шушкевич: Лукашенко сдает Беларусь Примирительное заявление Кремля

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