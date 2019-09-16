Россия одержала четвертую победу подряд в рамках ЧЕ по волейболу

16 сентября21:59

Мужская российская сборная по волейболу обыграла сборную Финляндии в матче 4-го тура группового этапа чемпионата Европы.

Как сообщает Матч ТВ, встреча закончилась со счетом 3:о. Результаты трех сетов составили 25:17, 26:24, 25:22.

По итогам четырех матчей, сборная России стала лидером группу С. На счету у сборной 12 очков. Ранее россияне обыграли сборные Турции, Белоруссии и Македонии.

Финальную встречу группового этапа Россия проведет со Словенией. Матч состоится 18 сентября.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости//Дмитрий Мухаметкулов
ТЕГИ:ВолейболЧемпионат Европы