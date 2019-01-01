Россия обыгрывает США после первого периода

Сборные России и США по хоккею отправились на перерыв при счёте 2 – 0. Первую шайбу в ворота американцев забросил Никита Гусев на второй минуте встречи. Автор второго гола – Михаил Сергачёв (16 мин.)

Россия и США встретились в четвертьфинале мирового первенства в Словакии. Сегодня станут известны все полуфиналисты.

Сборная России стала единственной командой на Чемпионате мира, которой удалось завершить победой все матчи группового этапа, пишет РИА ФАН.

