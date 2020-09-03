Россия обыграла Сербию в матче Лиги наций

Российская сборная по футболу обыграла команду Сербии в матче первого тура группы 3 Лиги наций.

Как сообщается на сайте Российского футбольного союза, матч завершился со счетом 3:1 в пользу россиян.

Первый тайм прошел без голов. Во втором тайме счет игры на 48-й минуте открыл Артем Дзюба, реализовав пенальти. На 69-й минуте отрыв увеличил Вячеслав Караваев с передачи Романа Зобнина.

Единственный гол со стороны сербов забил на 78-й минуте Александр Митрович. На 81-й минуте Дзюба увеличил отрыв, направив еще один мяч в ворота соперников.

Встреча прошла в Москве на стадионе "Динамо".



