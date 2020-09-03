Россия обыграла Сербию в матче Лиги наций
Российская сборная по футболу обыграла команду Сербии в матче первого тура группы 3 Лиги наций.
Как сообщается на сайте Российского футбольного союза, матч завершился со счетом 3:1 в пользу россиян.
Первый тайм прошел без голов. Во втором тайме счет игры на 48-й минуте открыл Артем Дзюба, реализовав пенальти. На 69-й минуте отрыв увеличил Вячеслав Караваев с передачи Романа Зобнина.
Единственный гол со стороны сербов забил на 78-й минуте Александр Митрович. На 81-й минуте Дзюба увеличил отрыв, направив еще один мяч в ворота соперников.
Встреча прошла в Москве на стадионе "Динамо".
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+4 995 / сут.
Умерли
17 528+114 / сут.
Выздоровели
827 тыс.+5 766 / сут.
- Россия обыграла Сербию в матче Лиги наций
- В Москве умерли еще 10 пациентов с COVID-19
- ВОЗ: Число заражений коронавирусом в мире почти достигло 26 млн
- Евросоюз пригрозил России санкциями из-за инцидента с Навальным
- Россия и Белоруссия обсудили переброску нефти из портов Литвы через российские порты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru