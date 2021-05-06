Россия обыграла Финляндию и вышла в финал ЮЧМ-2021 по хоккею
Сборная России по хоккею в полуфинале обыграла команду Финляндии и вышла в финал юниорского чемпионата мира. Встреча закончилась со счетом 6:5.
Заброшенными шайбами у россиян отметились Даниил Лазутин, Матвей Мичков, Никита Чибриков (2) и Иван Мирошниченко (2). В финской команде по два раза забросили Саму Салминен и Йоаким Кемелль, также отличился Вернер Миеттинен, пишет Газета.ру.
В финале турнира Россия встретится с Канадой, которая в полуфинале обыграла сборную Швеции со счетом 8:1. Юниорский чемпионат мира 2021 года проходит в США с 27 апреля. Финальный день соревнований состоится 7 мая.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+7 975 / сут.
Умерли
112 тыс.+360 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+7 506 / сут.
- Россия обыграла Финляндию и вышла в финал ЮЧМ-2021 по хоккею
- Партии Японии договорились принять закон о референдуме
- Российский истребитель сопроводил самолет США над Чукотским морем
- Индия обновила антирекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки
- В посольстве России напомнили о незаконном присутствии США в Сирии
- Родственники жертв автоаварии под Хабаровском получат дополнительные выплаты
- Названы возможные места встречи Путина и Байдена
- На World Vaccine Congress Washington 2021 назвали лучшую вакцину от коронавируса
- В России ужесточили правила сбора ягод и грибов
- Опрос: россиянам нравится работать удаленно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru