Россия обыграла Финляндию и вышла в финал ЮЧМ-2021 по хоккею

Сборная России по хоккею в полуфинале обыграла команду Финляндии и вышла в финал юниорского чемпионата мира. Встреча закончилась со счетом 6:5.

Заброшенными шайбами у россиян отметились Даниил Лазутин, Матвей Мичков, Никита Чибриков (2) и Иван Мирошниченко (2). В финской команде по два раза забросили Саму Салминен и Йоаким Кемелль, также отличился Вернер Миеттинен, пишет Газета.ру.

В финале турнира Россия встретится с Канадой, которая в полуфинале обыграла сборную Швеции со счетом 8:1. Юниорский чемпионат мира 2021 года проходит в США с 27 апреля. Финальный день соревнований состоится 7 мая.

