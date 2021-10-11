Россия лидирует по итогам первого тайма матча со Словенией
Сборная России лидирует по итогам первого тайма матча со Словенией в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
Счет по итогам первого тайма составляет 1:2 в пользу россиян. Первый гол забил на 28-й минуте защитник ЦСКА Игорь Дивеев, второй - Джикия на 32-й минуте. Словения отыгралась на 40-й минуте, мяч забил Йосип Илилич.
Матч проходит в словенском Мариборе.
На данный момент сборная России занимает второе место в отборочной группе к ЧМ-2022, набрав равное количество очков с Хорватией (по 16 очков). Сборная Словении занимает третье место (10 очков). Сборная Хорватии играет сегодня дома со Словакией, занимающей четвертое место (9 очков).
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