Россия лидирует по итогам первого тайма матча со Словенией

Сборная России лидирует по итогам первого тайма матча со Словенией в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

Счет по итогам первого тайма составляет 1:2 в пользу россиян. Первый гол забил на 28-й минуте защитник ЦСКА Игорь Дивеев, второй - Джикия на 32-й минуте. Словения отыгралась на 40-й минуте, мяч забил Йосип Илилич.

Матч проходит в словенском Мариборе.

На данный момент сборная России занимает второе место в отборочной группе к ЧМ-2022, набрав равное количество очков с Хорватией (по 16 очков). Сборная Словении занимает третье место (10 очков). Сборная Хорватии играет сегодня дома со Словакией, занимающей четвертое место (9 очков).



