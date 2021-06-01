Россия и Канада встретятся в матче 1/4 финала ЧМ-2021 по хоккею

Сборная Канады проведет матч с Россией в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает «Интерфакс».

По окончании группового этапа турнира определились основные команды-соперники. Сборная, ставшая первой в своей группе, в 1/4 финала должна сыграть с командой, которая заняла четвертое место в другой группе.

По итогам отборочного тура победителем группы А стала сборная России, которая встретится с Канадой, ставшей четвертой в группе В. Затем Швейцария сыграет с Германией, команда Чехии встретится с Финляндией, а Словакия проведет матч с национальной сборной США.

Все матчи 1/4 финала запланированы на четверг 3 июня, полуфиналы пройдут 5 июня, а матч за третье место и финал будет проведен 6 июня.

