Россия и Канада встретятся в матче 1/4 финала ЧМ-2021 по хоккею
Сборная Канады проведет матч с Россией в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает «Интерфакс».
По окончании группового этапа турнира определились основные команды-соперники. Сборная, ставшая первой в своей группе, в 1/4 финала должна сыграть с командой, которая заняла четвертое место в другой группе.
По итогам отборочного тура победителем группы А стала сборная России, которая встретится с Канадой, ставшей четвертой в группе В. Затем Швейцария сыграет с Германией, команда Чехии встретится с Финляндией, а Словакия проведет матч с национальной сборной США.
Все матчи 1/4 финала запланированы на четверг 3 июня, полуфиналы пройдут 5 июня, а матч за третье место и финал будет проведен 6 июня.
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