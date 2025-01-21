Россию покинул глава Федерации фигурного катания Москвы

Президент Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов уехал из России, сообщает РИА Новости.

Это произошло несколько месяцев назад. Отъезд произошел по юридическим причинам. По каким именно – неизвестно.

В настоящее время Федерация пытается организовать работу в штатном режиме, однако руководство Москомспорта уже получило информацию об отъезде функционера.

С высокой вероятностью у Федерации появится новый президент, которого смогут избрать не ранее мая 2025 года.

