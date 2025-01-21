Россию покинул глава Федерации фигурного катания Москвы
21 января 202500:17
Президент Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов уехал из России, сообщает РИА Новости.
Это произошло несколько месяцев назад. Отъезд произошел по юридическим причинам. По каким именно – неизвестно.
В настоящее время Федерация пытается организовать работу в штатном режиме, однако руководство Москомспорта уже получило информацию об отъезде функционера.
С высокой вероятностью у Федерации появится новый президент, которого смогут избрать не ранее мая 2025 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru