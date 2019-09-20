Россию подозревают в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории

Комитет по соответствию при Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) объявил о том, что Россию подозревают в манипулировании лабораторными данными. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Twitter журналиста Хайо Зеппельта. По его словам, вопрос будет решаться 23 сентября на заседании WADA в Токио.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим мировому стандарту в ноябре 2015 года после Олимпиады в Сочи. Тогда российских спортсменов обвинили в употреблении допинга. Статус РУСАДА был восстановлен спустя почти три года, но для поддержания соответствия агентство вынуждено соблюдать ряд требований.

В начале этого года Россия направила во Всемирное антидопинговое агентство 150 допинг-проб. В середине лета данные московской лаборатории были переданы спортивным федерациям.



