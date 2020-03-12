Российскую лёгкую атлетику оштрафовали на $10 млн за допинг

Совет международной легкоатлетической ассоциации принял решение оштрафовать Всероссийскую федерацию легкой атлетики на 10 миллионов долларов за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщил глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен.

Половину этой суммы ВФЛА обязана выплатить незамедлительно. Оставшаяся часть считается «условным штрафом». Её не надо будет платить до тех пор, пока федерация будет придерживаться правил и прогрессировать в вопросе восстановления своих прав. В случае нарушения придётся тут же выплатить вторую половину.

Как сообщает «360», World Athletics возобновила процедуру предоставления российским легкоатлетам нейтрального статуса. Это позволит спортсменам принимать участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом. При этом Совет ограничил число таких «нейтральных» атлетов до 10. Исключение сделано только для однодневных соревнований.

«Пакет санкций, утвержденный сегодня Советом, отражает серьезность правонарушений, допущенных ВФЛА, а также сигнализирует о серьёзном отношении World Athletics к подобного рода преступления», — приводит Ura.ru пояснение президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьяна Коу.

Ранее руководство Всероссийской федерации легкой атлетики подало в отставку в полном составе в связи с тем, что деятельность ВФЛА не привела к восстановлению во Всемирном совете по легкой атлетике, а также из-за новых обвинений в фальсификации допинг-проб.

28 февраля был избран новый президент ВФЛА, им стал Евгений Юрченко - член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.

