Российского легкоатлета Шубенкова оправдали по делу о допинге
Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) отказался от претензий в отношении российского легкоатлета Сергея Шубенкова по делу о допинге, сообщает пресс-служба организации.
В сообщении говорится, что россиянин, являющийся чемпионом мира в беге на 110 метров с барьерами, «не проявил вины или халатности, поэтому не будет дисквалифицирован».
В ходе расследования было установлено, что ацетазоламид (мочегонное вещество из списка запрещённых), обнаруженный в пробе от 15 декабря 2020 года, попал в организм Шубенкова после «непреднамеренного приёма остатка лекарств, используемых для лечения одного из членов семьи». Данный случай в AIU назвали исключительным.
Ранее Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала легкоатлеток Александру Тимофееву и Анастасию Шукшину за нарушение антидопинговых правил на четыре и два года, соответственно, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru