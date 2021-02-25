Российским лыжникам на чемпионате мира разрешили использовать флаг страны

Российские спортсмены, принимающие участие в чемпионате мира по лыжным видам спорта, разрешили использовать в соцсетях государственные символы России, сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), российским спортсменам до декабря 2022 года запрещено использовать государственную символику РФ на чемпионатах мира и Олимпийских играх. В FIS отметили, что данные санкции не распространяются на социальные сети.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт в немецком Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Всего будут разыграны 24 комплекта наград в лыжных гонках, прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье. Первыми в программе турнира значатся мужской и женский спринт классическим стилем.

Представляющие Россию спортсмены выступают на ЧМ как команда «Федерации лыжных видов спорта России» под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).



Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил название и символику, с которыми российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх в Токио и Пекине, сообщает RT. Это флаг и эмблема ОКР, при этом вместо полного английского названия «Russian Olympic Committee» будет использована аббревиатура «ROC».

