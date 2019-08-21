Российский ходок Бакулин дисквалифицирован на 8 лет

Российский ходок Сергей Бакулин отстранён от участия в соревнованиях на 8 лет в связи с нарушением антидопинговых правил. Такое решение приняла Международная ассоциация легкоатлетических федераций. Как отмечает RT, срок наказания будет отсчитываться с 3 апреля текущего года. Все результаты спортсмена, начиная с 20 мая 2018 года, считаются недействительными.

Ранее этот ходок уже отбывал дисквалификацию по решению Российского антидопингового агентства. В 2015 году он был отстранен на три года и два месяца. Бакулина также, в частности, лишили золотой медали мирового первенства 2011 года.

