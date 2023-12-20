Российский футбольный союз отказался от перехода в Азиатскую конфедерацию

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС), генеральный директор грозненского ФК «Ахмат» Ахмед Айдамиров в эфире «Матч ТВ» заявил, что Россия останется членом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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По его словам, исполкомом было решено отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола, в том числе потому, что «никто не гарантирует, что нас примут».

«Мы обсуждали это на исполкоме, мнение было практически однозначным — нет... Решили дальше бороться за свои права в УЕФА», - заключил Айдамиров.

Ранее экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров назвал правильной позицию РФС, который не разрывает связей с ФИФА и УЕФА, сообщает RT. По его мнению, в настоящее время следует «просто быть на своём месте и пытаться как-то выживать».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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