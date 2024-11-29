Российский футбольный арбитр Эмир Привалов умер в возрасте 28 лет
29 ноября 202414:36
Российский футбольный арбитр, обслуживающий матчи Кубка России и Второй лиги, Эмир Привалов ушел из жизни в возрасте 28, сообщает РФС.
«У Эмира остались жена и двое детей», - уточняется на сайте Российского футбольного союза.
Как отмечается, свою профессиональную деятельность в качестве арбитра Привалов начал в 2016 году. РФС окажет финансовую поддержку и помощь в организации похорон, говорится на сайте.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru