Российский футболист Игнатьев перешел в алжирскую «Кабилию»
Россиянин Иван Игнатьев подписал контракт с футбольным клубом из Алжира «Кабилия». Об этом сообщили в пресс-службе команды.
Сроки контракта с игроком не называются.
Ивану Игнатьеву 26 лет, он играет на позиции нападающего. Футболист — воспитанник «Краснодара», выступал за основную команду, кроме того, форвард играл за казанский «Рубин», московский «Локомотив», «Сочи», сербский «Железничар» и армянский «Урарту».
Между тем СМИ сообщили, что петербургский «Зенит» хочет заключить контракт с защитником «Фламенго» Уэсли. Клуб готов заплатить за игрока 38 млн евро, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ атаковали Железногорск
- Маск: Минфин США в год тратит $100 млрд на выплаты неизвестным
- СМИ: Россия усложнила Украине доступ к газовым запасам
- Медсестра закрыла собой и спасла тяжелораненого бойца ВС РФ
- План «Ковёр» введен в волгоградском аэропорту Гумрак
- СМИ: Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина
- Трамп заявил, что не планирует депортировать британского принца Гарри
- Пожар в здании Электрозавода в Москве локализовали
- «Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля связи в Балтийском море
- СМИ: Комик Гудков поднял цену за корпоратив до 2,5 миллиона рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru