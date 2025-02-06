Российский футболист Игнатьев перешел в алжирскую «Кабилию»

Россиянин Иван Игнатьев подписал контракт с футбольным клубом из Алжира «Кабилия». Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Сроки контракта с игроком не называются.

Ивану Игнатьеву 26 лет, он играет на позиции нападающего. Футболист — воспитанник «Краснодара», выступал за основную команду, кроме того, форвард играл за казанский «Рубин», московский «Локомотив», «Сочи», сербский «Железничар» и армянский «Урарту».

Между тем СМИ сообщили, что петербургский «Зенит» хочет заключить контракт с защитником «Фламенго» Уэсли. Клуб готов заплатить за игрока 38 млн евро, пишет «Свободная пресса».

