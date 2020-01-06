Российский экипаж закончил вторым второй этап ралли «Дакар»
Экипаж команды под управлением Дмитрия Сотникова «КамАЗ-мастер» из России получил второе место во втором этапе ралли «Дакар» в зачете грузовиков, информирует ТАСС.
367 км трассы между городами Аль-Вайх и Неом в Саудовской Аравии экипаж Сотникова преодолел за 3 часа 49 минут и 30 секунд. Время отставания от белорусской команды-победителя «Маза» составило 1 минуту и 46 секунд. В тройке лидеров также еще один российский экипаж - «КамАЗ-мастер» под руководством Андрея Каргинова. Их время прохождения трассы - 2 минуты и 7 секунд.
Отмечается, что ралли «Дакар» впервые проходит на территории Саудовской Аравии в 2020 году.
Напомним, по итогам 2019 года победа в соревнованиях досталась в зачете грузовиков экипажу «КамАЗ-мастер» Эдуарда Николаева.
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