Российский борец Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио

Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль Олимпийских игр в весовой категории до 74 кг. В финале он одолел Магомедхабиба Кадимагомедова, представляющего Белоруссию.

Эта золотая медаль стала 17-ой для россиян на турнире, и вывела сборную Олимпийского комитета России на промежуточное четвертое место в общем зачете. Всего на счету россиян на данный момент 62 медали (17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые).

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

