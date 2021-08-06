Российский борец Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио
Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль Олимпийских игр в весовой категории до 74 кг. В финале он одолел Магомедхабиба Кадимагомедова, представляющего Белоруссию.
Эта золотая медаль стала 17-ой для россиян на турнире, и вывела сборную Олимпийского комитета России на промежуточное четвертое место в общем зачете. Всего на счету россиян на данный момент 62 медали (17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые).
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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